Bieren proeven in Het Wereldhuis: “We proeven een vijftal bieren die verwijzen naar een stad of dorp”

Livios Ook waar je het water giet, speelt een rol: zo help je je planten een zwoele zomerdag overleven

De komende week mogen we opnieuw genieten van zomerse temperaturen. Voor velen onder ons op en top goed nieuws! Maar, net zoals bij mensen, kunnen niet alle planten even vlot tegen zo'n opstoot van warmte. Zij die fragiel zijn voor hevige zon en droogte, moeten we extra beschermen. Bouwsite Livios vroeg daarom tips aan Wim Trio van tuincentra Floralux.