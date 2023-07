Biercafé ‘Den Babbelaer’ heeft een eigen ‘Babbelbier’: “Ons zomers amberbiertje valt meteen in de smaak”

Anja Blanckaert (Stadslijst) wil meer groen in de straten: “Waarom nog zoveel vergunnin­gen om voortuinen te verharden?”

Gemeenteraadslid Anja Blanckaert (Stadslijst) vroeg in de gemeenteraad hoe het gesteld is met het ontharden van voortuinen in Aalst. “Hoe komt het dat er nog steeds zoveel vergunningen afgeleverd worden om voortuinen te verharden?” Schepen Blommaert ontkent dat en zegt dat de stad daar streng op toeziet.