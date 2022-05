Bibmedewerkers Utopia brengen een bak ajuinen naar Dendermonde: “Zo kunnen jullie deze zondag met de Ommegang ajuinensoep maken”

“Jullie spontane schenking van het prachtig geïllustreerde prentenboek ‘’t Ros Beiaard en zijn ronde’ veroorzaakte zowaar een spontane traan van ontroering in het linkeroog van verschillende van onze medewerkers. Het materiaal krijgt zeker een speciale plaats in onze bibliotheek waar het, tussen ‘Het Verdriet van België’ en ‘Wachten op Godot’, bewaard zal worden als een waarachtig en zeldzaam relikwie”, zo luidde de boodschap van Dimitri Verbelen van Utopia Aalst aan de collega’s van Dendermonde. “Het is dan ook niet zonder enige fierheid dat wij als bibliotheken - misschien wel de laatste bakens van verlichting in deze donkere wereld - mekaar hoogst beschaafd bejegenen terwijl onze steden een eerder bitsige verstandhouding onderhouden. Vanuit dat tranende oogpunt kunnen wij jullie gift niet onbeantwoord laten. Aanvaard dan ook onze milde schenking.”

“‘De weg naar Utopia’ is een architecturale handleiding waarmee een bibliotheek gebouwd kan worden die fris is in de zomer en lekker warm in de winter. Wij weten dat zoiets niet altijd evident is. Voor jullie jeugdafdeling voorzien wij dan weer de Aalsterse versie van ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry; een klassieker die in bijna 400 beschaafde talen verkrijgbaar is. Wij weten dat dit in Dendermonde altijd iets langer duurt, jullie tijd komt ongetwijfeld nog”, zegt Dimitri. “En de bak ajuinen? Wel, wij stellen voor om daar een lekker soepje van te koken waarmee jullie een stevige ‘fond’ kunnen leggen om zondag massaal uit de bol te gaan. Oprecht veel plezier gewenst!”