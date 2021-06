Bezieler van Aalst Carnaval Kamiel Sergant (86) is niet meer: “Het ging al even bergaf, maar tot op het einde bleef hij ‘voesj doeng’”

AalstDe keizer van het carnaval van Aalst, Kamiel Sergant (86), is vandaag rond 16.45 uur overleden. In Aalst is de verslagenheid groot, want Kamiel was hét gezicht van de stad. Hoewel hij ereburger werd en ooit koning Albert II ontmoette, raakte hij zijn bescheidenheid en groot hart voor de allerzwaksten in Aalst nooit kwijt. “Ik groeide op tussen de armste mensen van Aalst. Het bleven kameraden voor het leven.” Een portret van een eeuwig kind van de Moorselbaan.