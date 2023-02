Bewoner valt in slaap terwijl kookpot op vuur blijft staan

AalstOp de Heilig Hartlaan in Aalst is zaterdagnamiddag een brand ontstaan in een appartement op het gelijkvloers. Een kookpot stond er op het vuur maar de bewoner was in slaap gevallen waardoor het fout liep. Gewonden vielen er niet.