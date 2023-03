Bewoner krijgt hartstilstand na brand in garage

Aan een elektriciteitskast in de garage van een woning in de Sint-Jobstraat in Aalst is er in de nacht van zondag op maandag een brand ontstaan. De oudere bewoner, die kampte met gezondheidsproblemen, kreeg hierdoor een hartstilstand. De hulpdiensten konden de man ter plaatse succesvol reanimeren.