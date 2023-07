Weggejaagd door klagende buren, maar nu opent zomerbar Bloom deuren op nieuwe locatie

Amper vier dagen was zomerbar Bloom open toen enkele buren uit de Affligemdreef in Aalst een sluiting konden afdwingen. Een domper voor initiatiefnemers Bart Guns en Tom De Coster, maar zij bleven niet bij de pakken zitten. Meteen gingen ze op zoek naar een nieuwe locatie. “En die hebben we gevonden. Donderdag om 18 uur openen we de deuren", zegt Bart.