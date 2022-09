Betty (77) stelt woning ter beschikking voor opnames van ‘Ferry: De Serie’: “Wist niet dat impact in het huis zo groot ging zijn, maar ze hebben beloofd om alles op te kuisen”

Aalst Ivo (34) naar het wereldkam­pi­oen­schap ‘streetfis­hing’ in Zwolle: “Wij zijn de skaters van het vissen”

Op het eerste wereldkampioenschap ‘Streetfishing’ in Nederland zal Aalstenaar Ivo Crabbe (34) de Belgische kleuren verdedigen. Samen met vijf andere geselecteerde Belgen trekt hij van 11 tot 15 oktober naar Zwolle. De laatste decennia evolueerde rivieren en kanalen in steden van doodse waterlopen naar bronnen van leven en biodiversiteit. Streetfishers vissen naar de grootste roofvissen in het midden van de stad (maar gooien de vissen achteraf wel terug het water in).

