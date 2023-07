Bestuurster rijdt zicht vast in onzachte berm aan pas vernieuwde N41 in Hofstade

Renovatie pastorie Nieuwerker­ken bijna afgerond: “Locatie zal dienst doen als therapie­cen­trum”

De renovatie van de pastorie van Nieuwerkerken is bijna klaar. De locatie zal dienst doen als therapiecentrum. Het stadsbestuur nam de renovatie zelf in handen en houdt zo een uniek gebouw in eigen handen. “De verbouwing is een toonbeeld van een duurzame restauratie met implementatie van moderne technieken”, zegt bevoegd schepen Maarten Blommaert (N-VA).