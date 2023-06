Bestuurster met voorlopig rijbewijs vlamt met 172 kilometer per uur over E40: “Noodgeval voor medicatie van mijn tante”

Een jonge bestuurster stond maandagochtend terecht voor de Aalsterse politierechter na een stevige snelheidsovertreding op de E40 in Aalst. Ze werd er geflitst met een snelheid van 172 kilometer per uur terwijl er slechts 120 toegelaten is. “Ik had de medicijnen van mijn tante bij die toen heel ziek was en daarom ben ik heel snel naar haar gereden", verklaarde de vrouw.