Bestuurster komt dwars op de weg te staan na aanrijding tijdens invoegmanoeuvre

Het ongeval gebeurde iets voor 9.00 uur in de richting van Ninove aan de albatros. Wat de exacte omstandigheden zijn is niet duidelijk, maar het liep fout bij een invoegmanoeuvre waardoor twee voertuigen in aanrijding kwamen en de wagen dwars over de weg kwam te staan. De vrouw was in shock na het ongeval maar er vielen geen gewonden. De voertuigen liepen wel schade op en er was meteen verkeershinder in de richting van Ninove.