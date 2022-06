Bestuurster eindigt met voertuig op flank na verrassend manoeuvre van invoegend voertuig

Aalst Deense vertaling van ‘De Kapelle­kens­baan’ van Louis Paul Boon: “Kapelgade”

Er is een Deens vertaling van De Kapellekensbaan verschenen bij uitgeverij Jensen & Dalgaard. ‘De Kapellekensbaan’ is het meesterwerk van de Aalsterse schrijver Louis Paul Boon. De Kapellekensbaan wordt in het Deens ‘Kapelgade’.

