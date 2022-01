Bestuurster (77) van bromfiets overleden na ongeval met vluchtmisdrijf in Gijzegem

Het zware ongeval gebeurde omstreeks 13 uur in Gijzegem. Een bromfietsster reed er in de richting van Aalst toen het ongeval gebeurde. Een personenauto wilde de bromfietser inhalen terwijl er vanuit de tegenovergestelde richting een vrachtwagen aankwam. Bij dit manoeuvre raakte hij de vrouw achteraan waardoor ze zwaar ten val kwam. Een buurtbewoner begon met de reanimatie van de vrouw in afwachting van de hulpdiensten. Na de reanimatie werd ze overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is ze intussen overleden aan haar verwondingen, dat bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen.

Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren en gaven een beschrijving van een zilverkleurige wagen, mogelijk een Dacia Duster, maar een nummerplaat werd niet gezien. De Vereeckenstraat in Gijzegem is afgesloten voor alle verkeer en een deskundige van het parket zal nog ter plaatse komen. “We stellen alles in het werk om de dader zo snel mogelijk te identificeren", zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Onze politiemensen onderzoeken verschillende zaken en patrouilleren ook in het veld om de bestuurder te kunnen vinden", klinkt het. Het parket stuurde ook een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Meer info kunnen zij op dit moment nog niet kwijt over het ongeval.

Na het ongeval was de man zwaar in shock en is hij nog steeds niet goed van wat hij gezien heeft. “Door corona was ons contact wat minder, maar we zagen elkaar toch minstens een keer per jaar", vertelt hij. “Haar man was al enkele jaren overleden, maar zij was nog heel goed te been. Het is bijzonder jammer om haar op deze manier te verliezen. Ook dat ik getuige was van het ongeval deed mij enorm schrikken, ik ben er echt niet goed van en zal heel wat tijd nodig hebben om dit te verwerken,” klinkt het.