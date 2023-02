Bestuurder vlucht weg in park na politieachtervolging, niet duidelijk of persoon gevonden werd

Aalst Anja Vanrobaeys (Vooruit) wil Simon Moutquin (Ecolo) uitnodigen naar carnaval: “Ecolo beseft niet waar ‘Oilsjt carnaval’ écht om draait”

Niet alleen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) reageert verontwaardigd op de vragen van Ecolo in het parlemen over Aalst carnaval, ook federaal parlementslid Anja Vanrobaeys (Vooruit) is misnoegd. “Een aanval op Aalst en iedereen die drie dagen wil feesten”, noemt ze het.

8 februari