Bestuurder valt in slaap en knalt tegen verkeerslicht in Aalst: passagier zwaargewond

Aalst Speedgolf in De Kluizen: “Een biatlon, met een golfstick”

22 juli Golfclub De Kluizen in Aalst was het decor voor de tweede editie van een niet alledaagse sport: speedgolf. Dat is een beetje zoals een biatlon, maar lopen wordt gecombineerd met golfen. Doel is om zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk slagen de balletjes in de negen holes te krijgen.