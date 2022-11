Bestuurder rijdt met volle snelheid in op voorligger op autosnelweg

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3.30 uur in de richting van Gent. Een Roemeense bestuurder reed er aan 120 kilometer per uur terwijl er door de werken slechts 70 kilometer per uur is toegelaten. Zijn voorligger reed wel aan de gepaste snelheid. Om een nog onduidelijk reden is de bestuurder zonder te remmen op zijn voorligger gereden en was er heel wat ravage door het ongeval. De aangereden bestuurder raakte ook gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer van Aalst en Lede kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.