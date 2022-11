Bestuurder onder invloed vlucht weg van politie, die snelheden tot 100 kilometer per uur moet halen

De politie wilde de man staande houden in Aalst, maar T. had hier duidelijk geen zin in en versnelde onmiddellijk met zijn voertuig. Hierop volgde een achtervolging waarbij de politie 100 kilometer per uur moest rijden om de man bij te halen. Hij kon nadien klemgereden worden en werd geboeid meegenomen door de politie.

De man bleek toen onder invloed van alcohol te zijn en had 2,14 promille in zijn bloed, wat overeenkomt met zeker tien glazen bier. “De man was samen met zijn vriendin bij zijn schoonouders en ging daar blijven slapen, maar na een ruzie met zijn schoonvader is hij daar gewoon vertrokken", zegt zijn advocaat. “Niet verstandig natuurlijk, want nu is het met alle gevolgen van dien. We begrijpen dat de feiten niet fraai zijn, maar dit gedrag zal niet snel meer gebeuren en ik hoop dat we op de mildheid kunnen rekenen.”