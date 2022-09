Bestuurder komt met achterwielen over middenberm terecht op E40

Aalst Bezettings­graad pendelpar­king is dramatisch slecht: “Amper 2 procent van parkeer­plaat­sen wordt gebruikt”

Er parkeert zo goed als niemand in de nieuwe pendelparking aan het station van Aalst. De gemiddelde bezettingsgraad in het voorbije jaar bedraagt amper 2 procent. Het was eigenlijk de bedoeling dat de pendelparking rechtstreeks van op de Ring te bereiken zou zijn via een nieuwe Tragelweg, maar die is er na jaren plannen nog altijd niet. In het parkeergebouw is plaats voor 900 auto’s.

13 september