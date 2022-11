Bestuurder gewond overgebracht naar ziekenhuis na kop-staartbotsing

Aalst Aperitief­con­cer­ten in Studio Morris: “Mooiste klassieke muziek door jonge Aalsterse talenten”

Dit najaar staan er drie aperitiefconcerten op het programma in Studio Morris in Aalst. Concertpresentatrice Ella Michiels brengt jonge Aalsterse talenten samen in een intiem kader en het eerste concert op 13 november is al meteen een klassieke knaller van formaat. Bariton Robin De Jaeger en pianiste Sanderijn Demuynck trappen de aperitiefconcerten in Studio Morris af.

8 november