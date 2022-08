Bestuurder gaat uit bocht en eindigt op flank in gracht

Aalst Stadsar­chief deelt foto van middeleeuw­se toren op Eiland Chipka: “Helaas gesloopt door de fabriek in 1971"

Heb je je ooit al afgevraagd waarom Tereos gevestigd is aan de Burchtstraat in Aalst? Sinds 1580 - en wellicht al veel vroeger - stond er een middeleeuwse ridderwoning met toren op het Eiland Chipka. Het Rozenhuis aan de Oude Dender verdween echter voorgoed toen het in 1971 gesloopt werd door de fabriek, om plaats te maken voor een parkeerplaats voor vrachtwagens. “Er staat zeker nog erfgoed op het Eiland Chipka. Industrieel erfgoed wordt veel te snel afgebroken terwijl het wezenlijk onderdeel is van de geschiedenis van Aalst”, zegt VVAK.

19 augustus