Bestuurder die wegvlucht van politie met snelheid van 120 kilometer per uur in bebouwde kom krijgt zes maand rijverbod

Het was een politiepatrouille die de man met hoge snelheid het kruispunt zag oversteken, waarna ze hem achterna reden en met een snelheid van 120 kilometer per uur achter hem aan reden in de bebouwde kom. Ze slaagden er op dat moment nog niet in om de man bij te houden, maar even verderop zagen ze het voertuig geparkeerd staan op de oprit van zijn woning en konden ze de man confronteren met de feiten. Hij was op dat moment onder invloed van alcohol. Voor deze feiten kreeg de man een boete van 2.400 euro en een rijverbod van zes maanden. Hij moet ook al zijn examens opnieuw afleggen als hij weer met de wagen wil rijden.