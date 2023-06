Beschonken automobilist bolt met... 25 kilometer per uur op E40 en wordt aangereden: “Maar da’s niet alleen zijn fout”

Een automobilist onder invloed heeft ‘s nachts zodanig traag gereden op de E40 in Aalst, dat een andere bestuurder – een taxichauffeur die net mensen aan de luchthaven had afgezet – met 120 per uur op zijn wagen is geknald. Toch stonden beiden maandagochtend in de politierechtbank van Aalst terecht.