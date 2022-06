Bert op de helft van zijn pelgrimstocht naar Compostela: “Nog 45 etappes afleggen en dan ben ik er”

“Ik ben vandaag op weg van Périgueux naar Saint- Astier. Dat wil dus zeggen dat ik net over de helft van mijn traject ben”, laat Bert weten. “Ondertussen heb ik 46 stap-etappes en 1.168 km in de kuiten. Nog 45 etappes te gaan en we zijn in Santiago de Compostela. Het doet deugd hoe er meegeleefd wordt daar in Levensvreugde in Aalst. Mijn vrouw Katrien heeft een mooi briefje gekregen, geschreven door een bewoner van Levensvreugde, om haar moed in te spreken tijdens mijn afwezigheid. Zelf volgen ze allen mee op een kaart waar mijn etappes staan aangeduid. Katrien heeft ze vorige week een bezoekje gebracht en chocolade meegebracht als bedankje”, zegt Bert.