Bert (39) finisht in de op één na zwaarste ‘Marathon Des Sables’ ooit: “Door de Sahara in temperaturen tot 60 graden”

Vijftien jaar na nummer één in ‘De Afrekening’ en na concerten van Brazilië tot China maakt Motek comeback: “Het vuur is helemaal terug”

Motek is na tien jaar terug van weggeweest. De postrockband uit de Denderstreek werd zo’n 15 jaar geleden bekend bij het grote publiek nadat zijn nummer ‘Tryer’ op één kwam te staan in De Afrekening van StuBru. De vier toerden nadien door heel Europa en verder, tot zelfs Brazilië en China. Binnenkort staat de band op het podium van het Dunk! Festival in De Vooruit in Gent, maar eerst is Denderhoutem – tegenwoordig de thuisbasis – aan de beurt.