Benefietoptreden in Halle 13: “Opbrengst gaat integraal naar BuSO Levensvreugde”

Stomdron­ken bestuurder laat spoor van lege blikjes bier achter terwijl hij vluchtmis­drijf pleegt

Op de Dendermondsesteenweg in Aalst is een stomdronken bestuurder woensdagmiddag tegen een geparkeerde bestelwagen aangereden. De bestuurder was net de motorolie aan het bijvullen toen de zware klap volgde. In zijn vlucht liet de dronken bestuurder enkele veelzeggende souvenirs achter.