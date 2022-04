Benefietactie voor ‘t Filetpurken is succes: “1 ding is zeker, we gaan terug open”

Voetbal tweede nationale B Lars Wantens (Eendracht Aalst): “We willen de tweede plaats vasthouden”

In zijn laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie wil Eendracht Aalst zijn fans tegen Bocholter nog eens verwennen. De Ajuinen zitten in de winningmood en zijn intussen opgerukt naar de tweede plaats. “De doelstelling is die in de resterende twee wedstrijden vast te houden”, zegt Lars Wantens.

21 april