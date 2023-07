Benefietactie na brand in Café Soleil brengt al meer dan 16.000 euro op

Pakjeskoe­rier rijdt door rood licht nadat hij podcast bekijkt op gsm: “Bijzonder geschrok­ken van mijn eigen gedrag”

Een pakjeskoerier uit Antwerpen stond maandag terecht voor de politierechtbank in Aalst nadat hij met zijn bestelwagen door het rode licht was gereden in Aalst. Hij was op dat moment een podcast aan het bekijken op zijn gsm, die niet in een houder stak. “Ik schaam me voor wat daar gebeurde", klonk het.