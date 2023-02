Bende-overlever David Van de Steen krijgt via Instagram vriendschapsverzoek van overleden zus: “Dit gaat veel te ver”

David Van de Steen trilt nog na van verontwaardiging. ‘Rebecca Van De Steen’ stuurde hem vandaag via het socialemediakanaal Instagram een vriendschapsverzoek, alleen liet zijn zus het leven bij de vreselijke aanslag op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985. De Bende van Nijvel maakte er die dag nog heel wat slachtoffers, waaronder ook de ouders van David.

Dat hij nu, zoveel jaar later een vriendschapsverzoek krijgt, met ook nog eens een foto van zijn zus bij, maakt hem bijzonder boos. “Ik was enorm geschrokken van dit verzoek, wie houdt zich daar in godsnaam mee bezig", zegt David. “Is het om mij te intimideren nu de reeks 1985 op televisie speelt? Ik weet het niet, maar dit is alleszins niet leuk om mee te maken.”

Wonde

Na het vriendschapsverzoek maakte David melding bij de procureur om uit te zoeken wie er achter het respectloze account zit. “Uiteraard maakt dit mij kwaad. Je moet iets kunnen verdragen, maar een vriendschapsverzoek van je vermoorde zuster, dat kan je echt niet plaatsen. Dit gaat er dan ook los over. Ik zag bovendien dat op het profiel zogezegd meerdere mensen van adel bevriend zijn met ‘mijn zus’, geen idee wat daarvan de bedoeling kan zijn. De wonde is al jaren aanwezig, maar dit soort feiten maakt het er niet beter op.” Wat de bedoeling is van het valse profiel — een wansmakelijke grap, een poging tot oplichting of een vorm van intimidatie — is momenteel nog niet duidelijk.