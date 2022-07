Belgische nationale feestdag: Te Deum in Sint-Martinuskerk en bloemenhuldes

Aalst Carnavals­we­reld rouwt om Herman De Neef (72) van De Matotten: “De carnavals­hal­len waren zijn tweede thuis”

De Aalsterse carnavalswereld rouwt om Herman De Neef, die op 72-jarige leeftijd is overleden. Hij was al een tijdje ziek. Tussen 1977 tot 2019 groeide Herman met zijn groep De Matotten uit tot een waar carnavalsicoon. Niet zozeer door carnavalsliedjes te zingen of door in de kranten te staan, wel door elke dag naar de carnavalshallen te trekken en er in stilte verder te werken aan de praalwagen. “Aan Herman kon je alles vragen, hij wou altijd helpen.”

