Beleef.TIJD in retromaand november: “’Merci van Compagnie’ en beweegdag voor Aalsterse senioren”

AalstTijdens de maand november, die in het teken staat van het retrobeleid, organiseert het retroteam van de stad Aalst een aantal activiteiten. “Onder de noemer ‘Beleef.TIJD’ creëren we een aantal evenementen om te ontmoeten, bewegen en beleven. Het enige wat onze Aalsterse 55-plussers dienen te doen, is inschrijven en deelnemen”, zegt retroschepen Caroline De Meerleer (N-VA).

Op zaterdag 1 oktober, tijdens de zaterdagmarkt, stelden het retroteam en de bevoegde schepen het nieuwe retromagazine voor. In het midden van het magazine, dat halfjaarlijks wordt uitgegeven, staat het programma dat specifiek voor de retromaand werd uitgewerkt en spreekwoordelijk ‘Beleef.TIJD’ werd gedoopt.

Merci van Compagnie

Op 4 november om 13.30 uur gaat het ontmoetingsmoment door. Als je zin hebt om nieuwe mensen te ontmoeten, jouw ervaringen en passies te delen of gewoon gezellig te kletsen, kan je terecht in het Onthaalcomplex aan de Keizershallen voor ‘Merci van Compagnie!’. In een losse sfeer en in kleine groepjes wacht je een leuke kennismaking of misschien wel een nieuw (hobby)avontuur. Inschrijven kan tot 28 oktober.

Op 25 november is het niet alleen Beleef.TIJD, maar ook Beweeg.TIJD. Nieuwsgierig hoe je kan bewegen in een virtuele ruimte? Leef je je graag uit met een badmintonracket of liever op drum balls? Zijn 10.000 stappen-wandelingen jouw ding of zoek je meer avontuur op een hoogteparcours? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Schrijf je zeker in voor deze beweegdag in en rond Schotte. De start wordt om 9 uur gegeven en het einde is voorzien rond 16.30 uur. De beweegdag kost 15 euro. Wil je het hoogteparcours ook doen, dan kost dit 5 euro extra. Opgelet: de inschrijvingen worden afgesloten op 14 november.

Retromaand

Als afsluiter van de retromaand, op zondag 27 november, vergast de stad je op een concert van Stokman en Vos. Dit sopranenduo laat ons op een zwierige manier kennismaken met Beethoven als onverbeterlijke grappenmaker, lustige caféganger en dierenvriend. Tickets voor de voorstelling kan je boeken bij CC De Werf, of online via www.ccdewerf.be (18 euro, 65-plussers betalen 16,20 euro).

“Een divers aanbod aan activiteiten met, in functie van de persoonlijke interesses, voor elk wat wils”, zegt De Meerleer. “Wie meer info wenst, kan het retromagazine gaan halen in het administratief centrum, het toeristisch infokantoor, de lokale dienstencentra (de Maretak, De Toekomst, De Dendervallei) of een apotheker in de buurt”, geeft De Meerleer nog mee.

