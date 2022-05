Belchicken opent in de Nieuwstraat: “De locatie is ideaal, in een drukke winkelstraat en met veel scholen in de buurt”

Belchicken koos het pand waar eerder schoenen Torfs in gevestigd was. “Er passeert heel veel volk in de Nieuwstraat. Belchicken valt in de smaak bij de Aalstenaars. Veel mensen komen hier elke dag sinds de opening. Er was een klant die drie keer op een dag iets bestelde”, zegt de uitbater. “Het is een goeie locatie, met al die scholen in de buurt en in het midden van een winkelstraat. Voor de deur hebben we ook een gezellig terras.”