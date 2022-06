Beklaagde vijf keer stomdronken achter stuur betrapt op jaar tijd: “Na echtscheiding compleet misgelopen”

Aalst In september komt Tereos-commissie eindelijk samen: “Is een industrie­zo­ne op die plek nog altijd een goede zaak?”

De verenigde commissie zal eind september debatteren over de aanwezigheid van een industriegebied op het zogenaamde ‘Eiland Chipka’ in het stadscentrum van Aalst. Het ‘Eiland Chipka’ is een gebied van 10 hectare tussen de Zeebergbrug en de Sint-Annabrug, in hartje Aalst op 250 meter van de Grote Markt. De centrale vraag: ‘Is een industriezone op die plek nog altijd een goede zaak?’

