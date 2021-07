Beklaagde test auto uit van broer en rijdt met 240 kilometer per uur op E40: “Was een vergissing”

AalstEen hallucinante snelheidsovertreding in de politierechtbank van Aalst maandagochtend. Y. reed er met de BMW van zijn broer maar liefst met een snelheid van 240 kilometer per uur over de E40 toen de politie hem betrapte. “Ik wou zien wat de wagen in zijn mars had, maar het was een vergissing van mij om zo snel te rijden”, klonk het.