Beklaagde rijdt 99 kilometer per uur op Parklaan in Aalst: 45 dagen rijverbod

De feiten speelden zich af omstreeks 8 uur ‘s morgens. De Parklaan is altijd een zeer drukke straat, maar op dat moment was er blijkbaar geen verkeer waardoor V.N. besloot het gaspedaal stevig in te duwen. Hij reed maar liefst met een snelheid van 99 kilometer per uur in een zone 50. De man werd eerder al veroordeeld, ook na snelheidsovertredingen. “Mijn cliënt weet dat het veel te hard was en zal nu op de blaren zitten”, stelde zijn raadsman die hoopte op een milde straf. Naast het rijverbod van 45 dagen zal de man een boete moeten betalen van 720 euro.