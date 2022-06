Beklaagde opnieuw voor rechter wegens rijden onder invloed van drugs: “Af en toe drugs dat moet kunnen”

Aalst Chauffeur neemt bocht iets te stevig en belandt in vitrine Lederwaren Arijs aan Houtmarkt

Aan de Houtmarkt in Aalst is maandagavond iets voor 21 uur een wagen in de vitrine beland bij Arijs, een winkel in boekentassen, lederwaren en reisartikelen op de hoek van de Alfred Nichelsstraat en Van Langenhovestraat.

