Beklaagde krijgt in Brussel geen straf voor dronken rijden, maar wordt zes maanden later in Aalst opnieuw betrapt

Het vonnis dat voor K. in Brussel werd uitgesproken moest een wake-up call zijn voor de man, maar dat was het allesbehalve. In Brussel werd hij schuldig bevonden voor het rijden onder invloed van alcohol, maar hij kreeg opschorting van straf waardoor hij zijn boete en rijverbod niet moest uitvoeren. Enkele maanden later betrapt de Aalsterse politie hem dronken achter het stuur in Aalst, nadat hij naar de voetbal was geweest met enkele vrienden en zich daar had laten vangen om te drinken.