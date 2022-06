Beklaagde kijkt film op gsm terwijl hij dronken achter het stuur zit

De feiten speelden zich af in de Vaartstraat in Aalst. De politie merkte het voertuig daar op omwille van zijn rijstijl die veel te vlot was. Ze plaatsten de man aan de kant en zagen toen dat hij een film aan het kijken was op zijn gsm die op de middenconsole lag. Uit een ademtest bleek ook dat de man onder invloed was van alcohol op het moment van de feiten. Hij had maar liefst 1,94 promille in zijn bloed op dat moment. De man erkende dat hij een grote fout had gemaakt, maar vroeg om een werkstraf te kunnen krijgen zodat hij zijn rijbewijs niet kwijt was. De rechter ging hier niet op in en veroordeelde de man tot een geldboete van 2.000 euro, drie maanden rijverbod en alle examens. Hij kreeg ook een alcoholslot van twee jaar opgelegd.