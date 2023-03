Beklaagde anderhalf uur te laat en weer uitstel in zaak rond ongeval waarbij Kayleigh (14) om het leven komt: “Slecht gevoerd onderzoek”

In de politierechtbank van Aalst is donderdag opnieuw uitstel gevraagd in de zaak rond het dodelijke ongeval waarbij Kayleigh Leemans (14) om het leven kwam. De verdachte was meer dan een uur te laat, omdat hij niet wist dat de zaak op de planning stond. “Dit zegt heel veel over de jongen en hoe hij met deze zaak omgaat”, zegt advocaat Anthony Mallego die opkomt voor de nabestaanden. Maar over één zaak waren zowel de advocaat van de verdachte als van het slachtoffer het roerend eens.