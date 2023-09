Behaag je tuin: “Groepsaankoop voor inheems en streekeigen plantgoed”

Drie vrouwen vermoorden hun echtgenoot in evenveel weken: “Daders zitten vaak in uitzichtlo­ze situatie”

Danny Delaere (57) uit Deerlijk is gestorven tijdens een hoogoplopende ruzie met zijn echtgenote. De zoveelste, met fatale afloop deze keer. Tacha was moegetergd door de vele ruzies en het geweld dat ze daarbij te verduren kreeg. Ze is daarmee de derde vrouw in evenveel weken die haar man om het leven bracht en dat is eerder zeldzaam. Wat zijn de motieven voor deze gewelddaden? En kan je ingrijpen voor het te laat is? Wij vroegen het aan Bert Van Puyenbroeck, onderzoeker aan VUB en zelf ook relatietherapeut.