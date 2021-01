Beelden tonen spuwincident in Aalst, huisbaas geschrokken: “Hij is hier niet meer welkom”

AalstHet incident van afgelopen dinsdag in Aalst, waarbij een geagiteerde man spuwde naar enkele agenten, werd gefilmd. Buiten beeld is te horen hoe de agenten zeggen ‘Niet spuwen hé’. Enkele minuten later nemen de agenten A.M. mee naar buiten. De man bleek later ook positief te zijn op corona en zorgde er voor dat maar liefst 24 agenten onbekwaam zijn om te werken nadat hij een week eerder ook al eens een nacht in de cel doorbracht. “De man is hier na zijn vrijlating niet meer welkom", zegt huisbaas Ozgur Can.