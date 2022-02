Bedrijf dat decors maakt voor Tomorrowland en Bellewaerde volledig uitgebrand: “Gelukkig geen slachtoffers binnen”

GijzegemIn de Nijverheidslaan in Gijzegem heeft een zware brand een volledige loods in de as gelegd. De brand ontstond in een loods waar decors gemaakt werden voor onder meer Tomorrowland. Slachtoffers zijn er niet, maar de schade is enorm. Aan omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

De brand in de loods is ontstaan iets voor 19.00 uur vrijdagavond. Aanwezigen in het bedrijf vlakbij merkten plots een oranje gloed op en verwittigden de hulpdiensten. Nog geen vijf minuten later stond de hele loods in lichterlaaie en was het duidelijk dat het om een zeer ernstige brand ging. Enkele uren voordien was er nog iemand aan het werk in de loods. Toen hij alles had afgesloten was er nog niets aan de hand.

“We zagen meteen de ernst in van de brand en hebben er voor gekozen om direct op te schalen”, vertelt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Verschillende korpsen vanuit onze zone kwamen meteen ter plaatse om ook voldoende watervoorraad te hebben om de brand te bestrijden", klinkt het. Het ging om de korpsen van Aalst, Moorsel, Lede, Denderleeuw en Dendermonde. “Door meteen op te schalen hebben we kunnen vermijden dat het vuur zou overslagen op andere loodsen, want dan was de brandlast veel groter geweest", vult D’Haese aan. Twee uur later was de brand onder controle, maar het nablussen zal waarschijnlijk nog de hele nacht duren. “Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen, en ook dat is een grote opluchting.”

In Aalst ontstond meteen paniek dat enkele carnavalsgroepen zouden getroffen zijn door de brand, maar de hulpdiensten hebben dit kunnen voorkomen. “Een groot voordeel hierbij is dat de loods waar de brand ontstaan is, goed verdeeld was in compartimenten en ook een brandmuur had", zegt D’Haese. “Hierdoor hebben we kunnen voorkomen dat loodsen van carnavalsgroepen in vlammen opgingen. Ik kreeg even een deja-vu gevoel naar de zware brand in onze hallen in 2016, maar gelukkig zijn de groepen dit keer niet getroffen.”

Door de hevige brand in de loods was er een zwarte rookpluim die zich tot ver kon verspreiden. Aan de omwonenden in Gijzegem en Hofstade werd dan ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. “We hebben hiervoor meteen een BEalert uitgestuurd zodat de bewoners verwittigd werden en konden anticiperen. Voor zover we weten zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen, maar dit moet nog verder onderzocht worden.” Ook over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets duidelijk. “We gaan er van uit dat het accidenteel is ontstaan, maar een deskundige zal nog verder onderzoek moeten voeren, maar dit kan pas vanaf morgen gebeurden", besluit D’Haese.

