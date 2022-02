Bedrijf dat decors bouwt getroffen door zware uitslaande brand in Gijzegem

Aalst ‘Ik zal eens goed komen lachen met uw expositie’ in Diskus: “Kunst vol spot en satire in carnavals­maand”

Van 4 tot en met 27 februari kan je in kunsthal Diskus in Aalst ‘Ik zal eens goed komen lachen met uw expositie’ van curator Jan De Nys (72) een bezoekje brengen. Aalst is de hoofdstad van fijne spot en satire tijdens de carnavalsdagen. Nu de carnavalsstoet officieel is geannuleerd, kan de Aalstenaar troost zoeken in hedendaagse kunst die de Aalsterse spirit in zich draagt.

3 februari