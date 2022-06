BD uit Erembodegem werkt samen met S.M.A.K.: “Interactieve museumervaring bieden aan ziekenhuispatiënten”

“De samenwerking van een museum en een medisch bedrijf lijkt verrassend, maar blijkt vooral vanzelfsprekend: S.M.A.K. en BD zijn beiden sterk sociaal geëngageerd en willen hun expertise samen brengen voor een warme zorg”, zeggen de partners.

Art for care

‘Art for Care’ biedt patiënten een unieke ervaring: enkele uren kunst beleven in het ziekenhuis. Een gids van S.M.A.K. komt met een koffer gevuld met kunstwerken naar het ziekenhuis. Kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Richard Jackson, Guillaume Bijl en Navid Nuur worden gecombineerd met werk van jonge of minder bekende namen. In de koffer zitten tekeningen, schilderijen, sculpturen en videowerken.

S.M.A.K. kan deze workshop in ziekenhuizen opzetten dankzij de steun en zorgexpertise van BD, één van de grootste internationale medisch-technologische bedrijven in de Benelux. Het bedrijf is gevestigd in Erembodegem bij Aalst. Geleid door het motto ‘Advancing the world of health’ wil het bedrijf een partner zijn in een kwaliteitsvolle, warme zorg waarin de patiënt centraal staat. “De kunst van S.M.A.K. voegt aan die missie een nieuwe, uitdagende dimensie toe”, vertelt Alexander Alonso, General Manager van BD Benelux. Alonso ging met hoge verwachtingen naar de kick-off van ‘Art for Care’ in Gent. Hij keerde geïnspireerd terug.

Positieve reacties

“Het BD Benelux team heeft ‘Art for Care’ vanaf het begin met veel enthousiasme ondersteund. En toch kon het me nog verrassen. Ik was bijzonder onder de indruk van de emoties en de conversaties die de kunstwerken losweekten. De workshop gaf de patiënten echt de kans hun ziekenhuisleven een paar uur lang een waardevolle nieuwe invulling te geven. Hun eerlijke, positieve reacties, daar is het voor ons altijd om te doen”, zegt hij. In de komende maanden doet ‘Art for Care’ al verschillende Belgische ziekenhuizen aan. “We hebben nog gaatjes in onze agenda. Geïnteresseerde ziekenhuizen kunnen zich dus nog aanmelden”, zeggen S.M.A.K. en BD.

