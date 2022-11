Batopin-bankautomaat geopend aan de Grote Markt van Aalst

Het ziet er naar uit dat in het voorjaar van 2023 de vier grote Belgische banken hun geldautomaten zullen sluiten in Aalst. Cash geld zal vanaf dan altijd moeten worden afgehaald aan een ‘bankneutrale’ geldautomaat van Batopin. ING heeft al geen automaten meer in het stadscentrum, Belfius bevestigt alvast dat de geldautomaten in de Stationsstraat sluiten in december. Ondertussen is de Batopin-automaat op de Grote Markt operationeel.

Vooruit is niet zo tevreden met deze trend. “Er zijn plannen om een netwerk van geldautomaten in België uit te bouwen, onder de vlag van Batopin. Dat netwerk is een initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC en is bedoeld om bankautomaten beter te verspreiden. We willen dat de stad bekijkt hoe Batopin in Aalst het best wordt uitgerold, zodat cashgeld minstens in alle deelgemeenten opnieuw bereikbaar wordt”, zei Cathy Grysolle (Vooruit).