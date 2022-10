Bart Van Den Neste (Open Vld) twijfelt over politieke toekomst: “Het gaat er te hard aan toe in de politiek”

Verliest Open Vld opnieuw een stemmenkanon? Gemeenteraadslid Bart Van Den Neste twijfelt of hij nog actief blijft in de politiek. Eerder deze week stapte Joke De Swaef op en ook de voorzitter Filip Caudron stopt met politiek. “Niet dat de sfeer binnen de Open Vld-fractie of zo dusdanig slecht is. Ik ben niet in Jean-Jacques De Gucht teleurgesteld, maar in de politiek in het algemeen. Het gaat er erg hard aan toe, op sociale media en tussen politici. Het is een harde stiel geworden en ik je kan er weinig eer van halen. Als gemeenteraadslid word je te weinig betrokken bij het beleid. Ik ben er met heel andere idealen aan gestart. Of ik dus nog op een lijst zal staan in 2024, daar twijfel ik heel hard over. Ik weet het niet, het is nog niet beslist.” Als Van Den Neste niet meer op de lijst staat, is dat sowieso slecht nieuws voor de partij. Van op de vierde plaats haalde hij in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen 1.200 stemmen. Alleen De Gucht zelf deed toen beter.