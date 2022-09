Bart (64) doneerde al 200 keer bloed of plasma: “Ik begon ermee toen mijn moeder ziek werd”

“De eerste keer dat ik bloed doneerde, was in 1981. Mijn moeder bleek leukemie te hebben en ik wou iets doen”, zegt Bart, die lesgaf in het Sint-Jozefscollege maar nu op pensioen is. “Jammer genoeg paste mijn bloedgroep niet bij die van haar, maar sindsdien ben ik wel blijven bloed geven op regelmatige basis. Ik zag bij haar welk effect het heeft. Toen ze bloed had ontvangen, leefde ze helemaal op. De ziekte is spijtig genoeg heel snel vooruitgegaan, ze is op haar 54 overleden. Ik was wel gemotiveerd om het te doen voor de rest van mijn leven. Ook mijn zus Lieve zit hier vandaag, ook zij is het blijven doen.”