Bart (41) gaat voor job van professioneel Lego-bouwer: “Bij de laatste tien kandidaten”

Kinderen begeleiden

In het Lego Discovery Centre zal de Master Model Builder in de toekomst duizenden kinderen tijdens workshops begeleiden en helpen bij het bouwen met Lego-stenen. Hij of zij zal de bouwmeester zijn van dit gloednieuwe concept. “Onze toekomstige Master Model Builder moet in staat zijn workshops voor kinderen te leiden en grote aantallen bezoekers te verwelkomen. Met Brick Factor kunnen we deze vaardigheden testen in een levensechte situatie, maar ook de creativiteit van de tien kandidaten ontdekken”, zegt Nicola Hamilton, General Manager van Lego Discovery Centre.