Barbierszaak loopt zware rookschade op na brand

De brand brak omstreeks 16.30 uur uit op het gelijkvloers in de barbershop. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in de zaak, hierdoor is de oorzaak van de brand nog niet meteen duidelijk. De brandweer was zeer snel ter plaatse dankzij een alerte motorrijder. “Ik zag rook uit het gebouw komen en de geur was doordringend. Ik ben gestopt, gaan kijken en hoorde geknetter en brekend glas”, zegt Klee Sergeant (34).

De buren waren bijzonder dankbaar dat de man het gezien had want de bovenbuur was aan het slapen in zijn zetel op dat moment. De brand richtte wel wat schade aan en er was ook heel wat rookontwikkeling aanwezig. De uitbater was in shock door de brand. Het is de tweede keer op enkele dagen tijd dat een handelszaak in het centrum van Aalst vuur vat. Op vrijdag ontstond er ook een brand in 't Filetpurken in de Kerkstraat in Aalst. Ook hier zal de zaak waarschijnlijk even gesloten moeten blijven door de zware rookschade.