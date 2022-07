Balosta schenkt 500 euro aan het Kinderkankerfonds

Vrienden David, Robin en Dave zijn gepassioneerd door jeugdvoetbal en organiseerden in de maand juni voetbaltrainingen op het Eendracht Aalst-jeugdcomplex Zandberg. “We wilden de kinderen een onvergetelijke tijd bezorgen en daar zijn we in geslaagd. Het is ons ook gelukt om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo kunnen we een mooie cheque geven aan het Kinderkankerfonds”, zeggen de vrienden.