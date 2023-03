Baggeraar Jan De Nul werkt samen met Luminus en EDF Renewables: “Krachten bundelen voor offshore windenergie in België”

Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group, is fier. “Vorige week hebben we de contracttoekenning voor het ontwerp en de bouw van ‘s werelds eerste artificiële energie-eiland in diezelfde Prinses Elizabethzone bekend gemaakt”, zegt hij. “Vandaag kondigen we met trots deze joint venture aan, een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om de groei van de offshore windenergiesector in België te stimuleren. Omdat we al enkele maanden met EDF Renewables en Luminus samenwerken, hebben we ontdekt dat we dezelfde algemene doelstellingen voor ogen hebben voor de offshore windsector: nieuwe projecten op schaal ontwikkelen om de kosten te drukken, opportuniteiten creëren voor de lokale toeleveringsketen, projecten ontwikkelen in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en bijdragen aan de Belgische energietransitie.”